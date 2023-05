Renzo Rosso tifa Meloni: "Sta facendo bene e ci mette sempre la faccia"

Renzo Rosso tifa Meloni: "Si accorge subito se qualcosa non va"

Renzo Rosso, in occasione dell'inaugurazione del suo nuovo agriturismo Diesel Farm, sui colli di Marostica (Vicenza), ne approfitta per parlare anche di politica. Sull'attuale governo osospende il giudizio, ma non sulla premier. Rosso tifa Meloni, anche se non l'ha votata. Il manager di Diesel fa un endorsement alla presidente del Consiglio piuttosto esplicito. "La politica in Italia - dice Rosso al Giornale di Vicenza - è molto strana, non crea mai condivisione e aggregazione. È presto per dare un giudizio sul governo, non sulla Meloni: io non ho votato per lei, e gliel’ho anche detto, ma la ammiro perché mi sembra una persona intelligente".

"Se si accorge che qualcosa non va bene, - prosegue Renzo Rosso - fa marcia indietro. E ci mette sempre la faccia. Quindi la promuovo. Io favorevole al presidenzialismo? No, favorevole alle persone brave e serie ai posti di comando. Ecco, ci vorrebbe più continuità: siamo un Paese con tante di quelle bellezze e tante di quelle potenzialità che potremmo fare cose meravigliose se la situazione politica fosse più stabile e duratura". Dall’alto dei colli di Marostica, sul terrazzo dello splendido agriturismo di Diesel Farm, Renzo Rosso impartisce la sua benedizione all’attuale premier.