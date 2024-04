Revolut, truffe online in crescita: colpiti offerte di lavoro e investimenti

Revolut, frodi online in crescita. I settori più interessati? Offerte di lavoro e investimenti

Revolut, banca autorizzata con oltre 40 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi la pubblicazione del suo primo rapporto sulla criminalità finanziaria e sulla sicurezza dei consumatori, contenente approfondimenti esclusivi su truffe e frodi. Il report, basato su un’ampia analisi dei dati interni, mira a far luce sul crescente fenomeno delle truffe e delle frodi a livello globale e a fornire soluzioni tangibili per aiutare le persone a proteggersi. Revolut prevede di rivisitare questi dati su base continuativa per monitorare tale scenario.

Il panorama globale delle frodi

Il rapporto di Revolut conferma che le truffe sono una minaccia in crescita. Secondo i dati GASA (Global Anti-Scam Alliance & ScamAdviser, Global State of Scams report) i cittadini di tutto il mondo sono stati derubati di oltre 1 trilione di dollari nel 2022 e i dati di Revolut mostrano che questo fenomeno ha continuato ad aumentare lo scorso anno. Il settore delle frodi ha infatti subito cambiamenti significativi, contrassegnati dal rafforzamento delle tecniche fraudolente volte a ottenere dalle vittime dettagli sensibili e informazioni personali a scopo di lucro. Per ingannare le vittime i criminali hanno intensificato i loro sforzi, impiegando tattiche sofisticate come siti web ingannevoli, catene di pagamento estese e attacchi di ingegneria sociale.

Per combattere queste minacce, nel 2023 Revolut ha adottato un approccio proattivo nello stare al passo con il dinamico panorama delle frodi, implementando funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione biometrica e gli avvisi proattivi sul flusso di pagamento, dando anche priorità alle iniziative di formazione sulle truffe attraverso il suo programma Impara in-app, per dare maggiore potere ai clienti con le conoscenze e gli strumenti necessari per proteggersi dai criminali. L’anno scorso il sistema di rilevamento delle frodi proprietario di Revolut, basato sull’apprendimento automatico e sull’intelligenza artificiale, ha impedito frodi ai danni dei clienti per oltre 550 milioni di euro.

Frodi non autorizzate vs frodi autorizzate

Il rapporto distingue tra frodi non autorizzate, caratterizzate da criminali che violano l’account della vittima, e frodi autorizzate (cioè “truffe”), pratiche ingannevoli che convincono una vittima a consentire l’effettuazione di un pagamento.

Secondo il rapporto, l’ingegneria sociale continua a rappresentare un fattore determinante per entrambi i tipi di frode, ma ha un impatto maggiore quando viene utilizzata per commettere le frodi autorizzate. Infatti, sebbene il 62% delle vittime di Revolut nel 2023 sia stato colpito da frodi non autorizzate, la perdita media per vittima è stata di 129 Euro, contro una media di 1.640 Euro per le vittime di frodi autorizzate.

Woody Malouf, Head of Financial Crime di Revolut, afferma: “Proteggere i nostri clienti dalla crescente minaccia di truffe a livello globale è fondamentale per noi di Revolut. Il nostro primo rapporto sulla criminalità finanziaria e sulla sicurezza dei consumatori non solo fa luce sul panorama in evoluzione delle frodi, ma fornisce anche alle persone le conoscenze di cui hanno bisogno per rimanere vigili. Con i nostri avanzati sistemi di rilevamento delle frodi e l’impegno in termini di innovazione, stiamo consentendo ai nostri clienti di salvaguardare le proprie finanze e di navigare nel mondo digitale con sicurezza”

I trend delle frodi non autorizzate:

Frodi sulle carte: costituiscono il 98% di tutti i casi di frode non autorizzata, con tattiche comuni tra cui gli attacchi di phishing. Per contrastare queste tecniche, le carte virtuali usa e getta di Revolut offrono una maggiore protezione poiché possono essere utilizzate una sola volta, con conseguenti tassi di frode significativamente inferiori rispetto alle carte tradizionali.

Furto fisico: nonostante colpisca solo l'1% delle vittime, il furto fisico ha causato il 39% di tutte le perdite per frode non autorizzata subite dai clienti Revolut nel 2023. Al giorno d'oggi, i truffatori operano in reti criminali strutturate, in grado di osservare come le persone utilizzano i loro telefoni e catturare i codici di accesso con tecniche avanzate. Per ridurre questo rischio è importante prestare sempre attenzione all'ambiente circostante quando si digita il codice PIN e non memorizzare le credenziali di accesso sul telefono.

I trend delle frodi autorizzate:

Truffe sulle offerte di lavoro: sono aumentate di oltre il 1200% nel 2023, prendono di mira i giovani in cerca di opportunità di lavoro.

Truffe sugli investimenti: sono aumentate del 142% lo scorso anno. La maggior parte di queste truffe offre Bitcoin o altre opportunità di investimento in criptovalute. L'anonimato offerto dalle criptovalute attira i truffatori che offrono rendimenti garantiti elevati.

Truffe sugli acquisto: rimangono la tipologia di truffa più popolare in tutti i paesi, costituendo il 63% di tutte le truffe segnalate nel 2023, rappresentano meno del 15% del valore complessivo perso.

I consigli di Revolut per evitare truffe sugli acquisti

Acquistare su siti affidabili: controllare le recensioni online. I venditori autentici e affidabili avranno buone recensioni, non un mix di recensioni negative o poco chiare.

Fare domande: se il venditore evita di condividere informazioni o chiede di effettuare pagamenti rapidi, bisogna essere cauti. Richiedere di ispezionare gli articoli di alto valore di persona o tramite video e di ottenere la documentazione pertinente per verificare la proprietà del venditore.

Scegliere un modo sicuro per pagare (come le carte virtuali monouso Revolut!): utilizzare sempre una carta di debito o di credito. I truffatori potrebbero chiedere di pagare tramite bonifico bancario invece che con carta. I trasferimenti sono difficili da tracciare e in caso di truffa si avranno possibilità limitate di recuperare i tuoi soldi.

Non ignorare mai gli avvisi in-app di Revolut o delle altre banche, soprattutto se il venditore spinge per ottenere il pagamento velocemente.

Verificare l'autenticità del sito web: digitare l’indirizzo nel browser web. Non seguire collegamenti contenuti in e-mail o messaggi non richiesti. Una volta effettuato l'accesso al sito web, controllare che sembri professionale: colori, logo o layout che non sembrano corretti possono indicare che il sito web sia falso.

E infine, ricordarsi sempre: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è una truffa.

La situazione in Italia

Sebbene il numero di vittime di frodi non autorizzate rappresenti circa il doppio del numero di vittime di frodi autorizzate, nel 2023 le perdite prodotte dalle frodi autorizzate sono state 13 volte superiori, con una media di 995 Euro per vittima, contro le 75 Euro delle frodi non autorizzate. Il 99% delle frodi non autorizzate in Italia è rappresentato da frodi con carte, con una perdita media per persona di 69 Euro, mentre i furti fisici delle carte sono stati marginali.

La più grande minaccia di frode autorizzata in Italia in termini di numero di vittime è rappresentata dalle truffe sugli acquisti (70%, 382 Euro/persona), ma la tattica più potente dal punto di vista dell’impatto finanziario sono le truffe tramite impersonificazione (conosciute anche come ‘spoofing’), con perdite in media di 3.010 Euro (5% delle vittime). Spesso, con l’impersonificazione, i criminali tendono a creare un senso di urgenza per indurre le vittime a intraprendere un'azione che si traduce nella perdita del proprio denaro. Pertanto, fermarsi e prendersi un po' di tempo prima di cliccare sui link o condividere informazioni con qualcuno che entra in contatto con la vittima è fondamentale per prevenire questo tipo di truffa.

Le truffe sulle offerte di lavoro rappresentano perdite pari a 2.121 Euro per vittima in Italia (4% dei casi), mentre le perdite a causa di truffe sugli investimenti ammontano a 2.112 Euro a persona, con il 16% delle vittime. Il ruolo delle truffe romantiche nel Paese è marginale (circa l’1%) e in linea con i dati globali, ma le perdite sono significative: le vittime di questo tipo di truffa perdono in media 1.846 Euro a persona.