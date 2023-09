Ricerche web, da Adidas a Swarovski. Ecco i brand di moda più "storpiati"

Adidas, Chanel, Swarovski, ecco tutti i fashion brand più "sbagliati" in rete dagli utenti

Chi di noi può dire di non aver mai sbagliato – o avuto incertezze – su come digitare online il nome di un fashion brand? Probabilmente quasi nessuno. È proprio questa la domanda di ricerca che si è posta il team di Joor, che ha analizzato – attraverso lo strumento di analisi online Ahrefs - quali sono i brand digitati più comunemente in maniera errata nelle ricerche sul web.

La classifica stilata vede in testa il marchio tedesco sportwear Adidas, ricercato ben 487 mila volte al mese con una “d” di troppo (Addidas) e 48 mila nella versione “abbreviata” (Addias). Al secondo posto troviamo invece la maison francese Chanel, cercata 408.700 mila volte dagli utenti nella variante “Chanell). Chiude la top 3 – con uno stacco considerevole di 85.300 mila errori di ortografia mensili – Swarosvski, confusa con “Swaroski” (61mila) o, meno frequentemente, “Swarvoski”(16 mila).

Come riporta Milano Finanza, scendendo dal podio, sono di poco inferiori le ricerche errate su Louis Vuitton che ne registra 78.700, ma “non scherzano” neanche i numeri registrati da Versace, che risulta cercato come Versache o Versage per 64.500mila volte. Seguono in classifica Jacquemus (42.300), Asics (37.400), Christian Dior (30.300), Moncler (25.000), Bottega veneta (25.100), Tommy Hilfiger (23.400), Lacoste (19.400), Tag heuer (17.500), Vivienne Westwood (16.600) e Dolce&Gabbana (16.000).

