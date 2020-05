Risparmio Gestito: Eurizon ad aprile prima per raccolta con oltre 2,5 miliardi

Assogestioni, Mappa del Risparmio Gestito di aprile 2020: Eurizon, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, si posizione prima prima per raccolta netta nel mese con oltre 2,5 miliardi di euro

Massimo Mazzini, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon, ha dichiarato: "La raccolta del mese di aprile è il risultato della continua collaborazione con le reti del Gruppo Intesa Sanpaolo e gli altri partner commerciali di Eurizon, sia distributori che istituzionali. Abbiamo continuato a garantire il servizio ai nostri clienti grazie agli strumenti digitali a nostra disposizione, questo è stato fondamentale per trasmettere un forte segnale di vicinanza anche nelle fasi di mercato più difficili e consentire ai nostri clienti di avere la massima trasparenza sull’andamento dei mercati e dei loro investimenti." Mazzini conclude: "A ciò si associa la capacità del nostro team investimenti di intervenire tempestivamente sui portafogli per gestire la volatilità dei mercati. Da sottolineare come la qualità dei prodotti gestiti da Eurizon sia stata riconosciuta da Morningstar Rating che ha posizionato Eurizon al 12 posto tra le più grandi società per asset a livello europeo nel primo trimestre".