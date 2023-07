Rolex, la nuova boutique con Rocca. Il binomio del lusso atterra a Porto Cervo

Lusso, Rolex e Rocca annunciano la nuova boutique a Porto Cervo

L’esclusivo brand di Rolex incontra quello di Rocca, la nota catena di orologi e gioielli di lusso del gruppo Damiani e sbarca in Costa Smeralda, nella rinomata Piazzetta Centrale di Porto Cervo, meta iconica per il turismo alto spendente internazionale.

La nuova boutique inaugurata a nord dell’isola si sviluppa su una superficie di 50 mq di puro design che offre al cliente un’esperienza di acquisto all’insegna dei valori fondanti del luxury brand: sobrietà e raffinatezza.

L’arredamento dalle forme arrotondate regala la suggestione dei mobili da barca per replicare l’atmosfera degli ambienti marini. Come riporta Business People, infatti, nella prima stanza, il classico allestimento di una delle vetrine lascia il posto a una schermatura realizzata con dei listelli in legno in modo che la luce possa filtrare dall’unico prospetto esterno senza portico.