"Roma-Pescara costerà solo 6 euro. Così rivoluziono i viaggi in autobus"

L'appuntamento è per mercoledì 26 maggio quando verrà presentato Itabus, 'la rivoluzione si fa strada' - come recita il sito internet. "Si tratta della prima grande azienda nazionale che prevederà a regime oltre 300 autobus della Man, gruppo Volkswagen, che è stato nominato autobus dell'anno nel 2020", spiega ad Affaritaliani.it Luca Cordero di Montezomolo, azionista di Itabus. "Saranno autobus a due piani, con due classi e una collaborazione con Eni per il carburante bio ed ecologico di ultima generazione. Non solo, è prevista anche una collaborazione con IntesaSanpaolo per il piano di finanziamento e con Tim per il wi-fi 5G a bordo. Sugli autobus ci saranno anche toilette, televisioni e due guidatori. Questi autobus - spiega l'ex presidente di Confindustria - copriranno l'intero territorio nazionale con particolare attenzione al Sud e ai collegamenti tra il Tirreno e l'Adriatico, ad esempio tra Roma e Pescara o tra Napoli e Brindisi. Questo modo innovativo di viaggiare sarà basato sul comfort, la qualità e su prezzi estremamente bassi. Questa operazione nazionale avrà tre punti fondamentali: sicurezza, qualità e prezzi economici".

"In Italia il concorrente non c'è, fatto salvo per l'azienda tedesca Flixbus, i cui autobus però non sono di proprietà ma in franchising e gli autisti non sono loro dipendenti. Nel nostro caso, invece, c'è anche la sicurezza della qualità di autisti dipendenti di Itabus. Il contratto con Man curerà la manutenzione dei mezzi, che a regime saranno più di 300 e, soprattutto, verranno cambiati ogni due anni e quindi saranno sempre nuovissimi per mettere la sicurezza al primo posto. Ci sarà anche una forte sinergia con porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Per i viaggi a lunga percorrenza - ad esempio Crotone-Torino - si utilizzeranno le ore notturne quando i treni non viaggiano per la manutenzione delle linee ferroviarie".

"Itabus - spiega ancora Montezemolo - è un'iniziativa imprenditoriale totalmente privata realizzata insieme a Flavio Cattaneo, che è il maggior azionista e, tra gli altri, anche a Gianni Punzo (presidente onorario) e Isabella Serragnoli. In Italia abbiamo aziende locali o provinciali, ma nessuna nazionale. Ora sta per arrivare e, come è successo per Italo che ha aumentato fortemente l'uso dell'alta velocità, faciliterà il raggiungimento dei piccoli centri italiani e quindi sarà molto importante soprattutto per i turisti e per i giovani, con prezzi decisamente più bassi rispetto a Flixbus".

Montezemolo aggiunge che "il 26 maggio ci sarà la presentazione degli autobus soprattutto alle autorità istituzionali. L'azienda verrà gestita in particolare da Cattaneo, per me si tratta di un'altra sfida imprenditoriale importante e stimolante. Non solo è completamente privata, ma Itabus coprirà rotte non coperte oggi dai treni e ciò porterà grandi vantaggi al turismo e alle aree oggi difficilmente raggiungibili. Un esempio? Si potrà andare da Roma a Pescara con 6 o 7 euro con un autobus di grande qualità. Ultima precisazione, Itabus è un'azienda che non ha nulla a che fare con Italo, che riguarda il trasporto ferroviario e che va avanti indipendemente", conclude Montezemolo.