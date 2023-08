Ruffini, in rosso la cassaforte del patron di Moncler. Ma volano i dividendi, incassati 73 mln

Rph, in rosso nel 2022 la cassaforte di Remo Ruffini

Anche il “re dei pumini” finisce in perdita. Ruffini Partecipazioni Holding (Rph), la cassaforte di Remo Ruffini, patron della quotata Moncler, ha chiuso infatti il 2022 con un rosso di 1,4 milioni di euro rispetto allo stratosferico utile di 358,3 milioni del precedente esercizio.

Il maxi profitto del 2021 derivava dal dividendo di 362,8 milioni distribuito in quell’anno in due fasi da Double R (titolare del 23,7% di Moncler), la ex Ruffini Partecipazioni, che Rph controlla al 66,6% mentre le quote restanti sono della famiglia Rivetti e del fondo Temasek.