Ryanair: a ottobre taglierà di un ulteriore 20% la sua capacità di volo

La compagnia aerea irlandese Ryanair ridurra' la sua capacita' di volo di ottobre di un altro 20%, che si va ad aggiungere all'altro 20% gia' annunciato a meta' agosto. La capacita' produttiva dell'aviolinea per il prossimo mese scendera' dal 50% a circa il 40% rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo del 2019. Ma punta comunque a mantenere almeno il 70% operando su questo nuovo programma di servizio ridotto. Queste riduzioni della sua capacita' di volo sono misure necessarie a causa dei danni alle prenotazioni dei clienti causati dai continui cambiamenti delle politiche di viaggio e delle restrizioni nei paesi dell'Unione Europee. Molte di queste restrizioni sono state introdotte con un preavviso molto breve, che secondo la societa' mina la volonta' dei viaggiatori di effettuare prenotazioni anticipate. "Anche se e' ancora troppo presto per prendere le decisioni finali sul nostro programma invernale (da novembre a marzo), se le tendenze attuali e la cattiva gestione sul ritorno dei viaggi aerei e della normale attivita' economica da parte dei governi dell'Ue continueranno, allora potrebbero essere necessari tagli di capacita' simili in tutti il periodo invernale" ha aggiunto.