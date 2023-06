Ryanair contro Lufthansa-Ita per l'accordo: "Ai tedeschi l'Ue concede tutto"

O'Leary ai politici italiani: "Alitalia? Straordinariamente incompetenti"

La vendita di Ita a Lufthansa non è piaciuta al re dei low-cost, il proprietario irlandese di Ryanair Michael O'Leary. Il manager - si legge su La Stampa - dopo l'ufficialità dell'accordo ha sparato a zero, soprattutto contro l'Ue. Secondo O'Leary, infatti, la Commissione europea di Ursula von der Leyen è colpevole di "concedere tutto" al tandem franco-tedesco formato da Lufthansa e Air France, "a scapito di chi" (come lui) "continua a investire in Europa". La critica di O'Leary coinvolge "75 anni di mala gestione di Alitalia", anche per colpa dei politici italiani che hanno dimostrato di essere "straordinariamente incompetenti nella gestione della compagnia di bandiera".

Il suo attacco - prosegue La Stampa - è soprattutto rivolto all'Unione europea che si appresta a autorizzare l'operazione, invisa a Ryanair perché minaccia di toglierle spazio di mercato. Il boss di Ryanair è arrivato ieri a Bruxelles per presentare una petizione, firmata da 1,1 milioni di passeggeri, che chiede all'Ue di "mantenere i cieli aperti" contro le continue cancellazioni dei sorvoli a causa degli scioperi – perlopiù francesi – dei controllori del traffico aereo.