Voli scontati e posti gratuiti, Ryanair lancia il suo primo abbonamento: ecco quanto si risparmia. Le cifre

Ryanair cambia le regole del low-cost: arriva l’abbonamento da 79 euro all'anno

Ryanair lancia il suo primo abbonamento annuale, un servizio da 79 euro pensato per chi vola spesso e vuole qualche vantaggio in più. L’idea segue quella di Wizz Air, che l’anno scorso ha introdotto il “MultiPass”, un piano che permette di prenotare un volo al mese a prezzo fisso, con bagaglio in stiva e imbarco prioritario inclusi.

Con l’abbonamento Ryanair, i clienti avranno posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio e dodici offerte esclusive all’anno, una al mese. La compagnia ha fatto i conti e sostiene che il servizio sia conveniente già con tre viaggi all’anno, mentre chi ne approfitta al massimo potrebbe risparmiare fino a 420 sterline, circa 490 euro.

Per ora, il programma sarà aperto a un massimo di 250.000 iscritti, il che significa che, se andrà a ruba, Ryanair incasserà quasi 20 milioni di euro solo dagli abbonamenti. Per aderire bisogna avere almeno 18 anni, risiedere in uno dei dodici Paesi selezionati – tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna – e avere un account “myRyanair” per gestire prenotazioni e offerte.

L’iniziativa arriva in un momento in cui le compagnie aeree low-cost cercano nuovi modi per fidelizzare i passeggeri e rendere i guadagni più prevedibili. Se il modello funzionerà, potrebbe cambiare il modo in cui si viaggia spendendo meno.