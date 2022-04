Saipem, ricavi primo trimestre +20%. Il titolo vola a Piazza Affari

SAIPEM: BRILLA IN BORSA DOPO I CONTI DEL PRIMO TRIMESTRE, +8,52%

SAIPEM brilla a Piazza Affari dopo i conti del primo trimestre. Il titolo del gruppo si aggiudica la maglia rosa del Ftse Mib con un balzo dell'8,52% a 1,22 euro. SAIPEM ha chiuso il primo trimestre con un aumento dei ricavi del 20% a 1,942 miliardi di euro, trainati da E&C offshore e dai due segmenti drilling. L'Ebitda adjusted si attesta a 145 milioni di euro, mentre l'indebitamento finanziario netto scende a 1.251 milioni, dopo i primi interventi dei soci di riferimento nel rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo. Nell'ultimo mese il titolo ha guadagnato in Borsa il 16,37%, mentre ha perso il 45,21% sui sei mesi e il 45% nell'ultimo anno.

SAIPEM: IN PRIMO TRIMESTRE RICAVI +20% A 1,94 MLD, EBITDA ADJ. A 145 MILIONI

Saipem ha chiuso il primo trimestre consolidando la ripresa operativa registrata negli ultimi tre mesi del 2021. I risultati approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione mostrano un aumento dei ricavi del 20% a 1,942 miliardi di euro (rispetto a 1,618 miliardi dello stesso periodo del 2021), trainati da E&C offshore e dai due segmenti drilling. Quanto all'Ebitda adjusted si attesta a 145 milioni di euro (rispetto agli 88 milioni di euro nel primo trimestre 2021 e ai circa 120 milioni di euro nel quarto trimestre 2021 al netto dell'impatto della backlog review). Un andamento che - si sottolinea in una nota - "segue sostanzialmente i driver di crescita dei ricavi". In calo l'indebitamento finanziario netto post IFRS-16 pari a 1.251 milioni di euro (erano 1.541 milioni di euro al 31 dicembre 2021), in miglioramento grazie ai primi interventi dei soci di riferimento nel contesto della manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario. I risultati del primo trimestre di SAIPEM registrano un utile operativo di 1 milione di euro (a fronte di una perdita di 49 milioni nello stesso periodo del 2021) mentre EBIT adjusted vede un utile di 14 milioni (contro il rosso da 34 milioni del 2021). Il risultato netto registra una perdita di 98 milioni di euro (erano 120 milioni un anno prima mentre il risultato netto adjusted è di una perdita di 85 milioni di euro (-105 milioni nel primo trimestre del 2021). SAIPEM segnala quindi investimenti tecnici per 45 milioni di euro.

SAIPEM: IN PRIMO TRIMESTRE ORDINI ACQUISITI PER 2,36 MILIARDI

Nel primo trimestre Saipem ha acquisito ordini per 2.356 milioni di euro, in particolare nei segmenti E&C offshore e drilling offshore, a conferma della positiva fase di mercato. Lo comunica il gruppo in una nota dopo l'approvazione dei dati da parte del Cda. Il portafoglio ordini residuo si attesta a 22,179 miliardi di euro (23,934 miliardi includendo il portafoglio ordini delle società non consolidate).

SAIPEM: MANOVRA FINANZIARIA AVANTI IN LINEA CON TEMPISTICHE PIANIFICATE

La manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo SAIPEM "prosegue in linea con le tempistiche pianificate dalla Società". Lo si legge nella nota diffusa dopo l'approvazione dei dati del primo trimestre, in cui si segnala come "i soci Eni e CDP Industria hanno versato entro il 31 marzo 2022 646 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale". La quota del socio Eni pari a 458 milioni di euro è stata convertita in versamento a patrimonio netto, ''riserva targata''. Inoltre è stata sottoscritta con un pool di otto banche italiane ed internazionali la liquidity facility, garantita da Eni per 855 milioni di euro, erogata per 680 milioni di euro lo scorso 4 aprile. SAIPEM segnala che il prossimo 17 maggio si terrà l'assemblea straordinaria degli azionisti chiamata a deliberare la riduzione del capitale sociale per perdite attraverso la riduzione del numero di azioni ordinarie con il raggruppamento delle stesse nel rapporto di 21 azioni ordinarie per ogni 100 azioni ordinarie, previo annullamento di n. 41 azioni proprie detenute dalla Società, e l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, da esercitarsi entro il 31 marzo 2023, "ad aumentare, in via inscindibile, il capitale sociale per 2 miliardi di euro da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio a pagamento, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2022". SAIPEM ricorda inoltre che sono stati ripagati 500 milioni di euro di bond in scadenza al 5 aprile scorso.

SAIPEM: GRUPPO, BACKLOG PROGETTI RUSSIA PER 1,78 MLD, RISPETTIAMO SANZIONI

Il backlog complessivo dei progetti di SAIPEM in Russia al 31 marzo scorso era pari a 1.777 milioni di euro, di cui 217 milioni di euro per progetti inclusi nel campo di consolidamento di SAIPEM. Lo comunica il gruppo sottolineando che "la Società continua ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sanzioni internazionali". SAIPEM - si spiega - "sta monitorando il continuo evolversi della situazione per valutarne gli impatti e ha attivato e continuerà ad attivare in funzione dell'evoluzione della situazione le opportune clausole contrattuali a protezione dei suoi diritti e interessi, verificando con clienti e partners le modalità con le quali agire in conformità con l'evoluzione delle sanzioni introdotte"

