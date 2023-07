Saldi estivi 2023 al via: il 60% degli italiani è pronto all'acquisto

Saldi estivi 2023, si parte oggi 6 luglio in tutta Italia ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano il 14 luglio

Oggi partono i saldi estivi 2023 in tutta Italia a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (14 luglio). Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro - pari a 95 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro.

"Sono particolarmente soddisfatto per la scelta operata per la prima volta in Italia da tutte le regioni di partire giovedì 6 luglio con i saldi estivi evitando così un'inutile concorrenza tra territori", afferma il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.