Salini: "Ponte sullo Stretto?Siamo pronti.Darà lavoro a oltre 100mila persone"

Il governo Draghi è impegnato su vari fronti. Da una parte c'è l'emergenza Coronavirus da fronteggiare in tutti i modi, soprattutto con l'accelerazione della campagna vaccinale. Dall'altro c'è la grave crisi economica in corso e per fronteggiarla si punta al Recovery Fund, il piano europeo di aiuti economici, che dovrebbe portare nelle casse dello Stato 209 miliardi. In questo capitolo sono comprese le grandi opere, tutte le infrastrutture programmate ma mai realizzate. Tra queste spicca il Ponte sullo Stretto Dal ceo del gruppo Webuild, - si legge sul Messaggero - la società che ha la costruzione dell'opera nel proprio portafogli è arrivato il via libera.

"E' l'unico progetto - spiega Pietro Salini - che può partire nel Sud. Il Ponte è un progetto che abbiamo in portafoglio e siamo pronti a partire subito. È impossibile immaginare un treno ad Alta Velocità tra Napoli e Palermo che si debba fermare a Reggio Calabria per proseguire in traghetto fino a Messina». L'opera inoltre può dare lavoro a oltre 100mila persone". Delle commesse di cui Webuild da inizio anno è risultata aggiudicataria o migliore offerente, oltre 2,1 miliardi si riferiscono a tre progetti di mobilità sostenibile in Italia (linea ferroviaria Fortezza Ponte Gardena, due tratte di Autostrada Pedemontana Lombarda e il raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania, tratta Taormina-Giampilieri).