Salmonella nei Kinder, parte l'inchiesta: la Francia indaga su Ferrero

Salmonella – Ferrero, la Francia indaga: l’associazione consumatori Foodwatch vuole chiarezza

Ferrero è ancora nell’occhio del ciclone. Sotto la lente d’ingrandimento della giustizia francese ci sarebbero i prodotto Kinder, i quali avrebbero causato un’infezione di salmonella in alcuni giovani consumatori. La procura di Parigi, in seguito ad alcune denunce, ha aperto un’indagine.

A denunciare vi è l’associazione consumatori Foodwatch France e ora su Ferrero pendono le seguenti accuse: “inganno aggravato dal pericolo per la salute umana”, “lesione involontaria dell'integrità fisica” e “messa in pericolo della vita altrui”. Inoltre, i genitori delle piccole vittime criticano aspramente Ferrero per aver offerto come risposta un buono per rimborsare il prezzo dei cioccolatini. Questa non sarebbe la prima indagine sulla sicurezza alimentare, poco tempo fa è stato il turno delle pizze Buitoni commercializzate dal gruppo Nestlé: il prodotto era contaminato con il batterio Escherichia coli.

Questa indagine si aggiunge a quella attualmente in corso da parte della giustizia belga, poiché la fabbrica incriminata per questa ondata di contaminazione si trova ad Arlon, in Belgio. Questo stabilimento, che produce l'intera gamma è ora chiuso fino a data imprecisata. Secondo la multinazionale, la contaminazione sarebbe stata causata da un filtro in un serbatoio di burro da latte.

