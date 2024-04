Sam Altman entra nella classifica dei miliardari di Forbes

Sam Altman (OpenAI) entra in lista dei miliardari

Sam Altman, il genio dietro OpenAI e il creatore di ChatGPT, ha raggiunto lo status di miliardario, secondo quanto riportato da Forbes. L'ascesa di Altman è stata meteorica, posizionandosi al 2.692º posto nella lista dei miliardari della rivista.

Forbes attribuisce la ricchezza di Altman principalmente ai suoi astuti investimenti in startup di successo come Reddit, recentemente quotata alla borsa di New York, e la titanica società di pagamenti Stripe, valutata a un impressionante montepremi di 65 miliardi di dollari. Ma non è tutto: il 38enne ci ha visto lungo anche su aziende emergenti come Helion, attiva nel settore dell'energia nucleare, e Retro Biosciences.

Nel calcolare la ricchezza del Ceo, Forbes ha incluso anche proprietà immobiliari in California e alle Hawaii, attraverso un'attenta analisi di documenti pubblici e report investigativi. In questo contesto è interessante notare che Altman ha sottolineato di non possedere azioni di OpenAI, valutata a circa 80 miliardi di dollari.

E non è l'unico a entrare nel club esclusivo dei miliardari di Forbes questa settimana. Anche Taylor Swift si è guadagnata il suo posto in classifica, con un patrimonio stimato a 1,1 miliardi di dollari.