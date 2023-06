Sammontana, ricavi stellari: arriva una nuova linea di gelati da export

Sammontana, il business resiste al caro energia e cresce: nuova linea di gelati per l'export

Sammontana, solido gruppo toscano fondato nel 1946 che si è affermato tra i brand più riconoscibili del gelato made in Italy annuncia che a partire dall’estate 2024 - nello stabilimento di Colognola ai Colli del Veronese - entrerà in produzione una nuova linea per i gelati con lo stecco, tra cui l’iconico Gruvi.

“Abbiamo investito 25 milioni per aggiungere questa nuova linea che ci aiuterà nell’export, che al momento vale il 4%, ma è destinato a svilupparsi” continua l’ad Bagnoli. I mercati di riferimento saranno quelli europei, il Nord Europa, la Polonia ma anche oltreoceano in Australia.

La nuova linea è il frutto di un quadro di ricavi che continua a lievitare di anno in anno. Il 2022 si è chiuso con un fatturato di 485 milioni, dopo i 397 milioni del 2021. Sulla base di questo storico, secondo l’ad Sammontana Leonardo Bagnoli: “nel 2023 verrà superata la soglia dei 510 milioni di euro con un Ebitda superiore ai 50 milioni se avremo un’estate normale dal punto di vista metereologico”.

Il risultato è ancor più rilevante se contestualizzato con l’aumento dei costi per via del caro energia, che chiaramente ha impattato in modo ancor più pesante sulle industrie del freddo. Nel caso specifico di Sammontana, l’aumento in bolletta è stato da capogiro: passato da 12 a 36 milioni l’anno.