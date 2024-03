San Donato, Cvc, Kkr e Advent scaldano i motori per entrare nel capitale

Sono tre le proposte di investimento pervenute per entrare nel gruppo San Donato, un gigante italiano nell'ambito della sanità privata, proprietario di rinomate strutture come l'ospedale San Raffaele, il Policlinico San Donato e l'ospedale Galeazzi di Milano. Secondo fonti riservate, ad inizio settimana sono state presentate offerte da Cvc Capital, Advent e Kkr. Attualmente si sta valutando una lista ristretta di tre potenziali investitori. Il gruppo San Donato, contattato in merito, non ha rilasciato commenti in merito alle indiscrezioni. Si sta prendendo in considerazione la possibilità di cedere una significativa quota minoritaria, fino al 40% della società controllata dalla famiglia Rotelli, con Angelino Alfano come presidente, affiancato dai vice presidenti Kamel Ghribi e Paolo Rotelli.

Questo è quanto riportato dal Sole 24 Ore. Secondo alcune stime, la valutazione dell'operazione potrebbe oscillare tra i 3 e i 4 miliardi di euro per il 100% delle azioni del gruppo. Al lavoro per questa operazione ci sono squadre di consulenti finanziari e legali, tra cui Morgan Stanley, Rothschild, Unicredit e Bnp Paribas, insieme allo studio legale BonelliErede. Il nuovo investitore dovrebbe supportare il gruppo San Donato nel suo piano di espansione internazionale. Lo scorso dicembre è stata annunciata l'acquisizione della quota di maggioranza in American Heart of Poland, il principale fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa e uno dei maggiori operatori di assistenza sanitaria privata in Polonia. San Donato ha registrato un fatturato consolidato di circa 1,88 miliardi di euro, con 5,4 milioni di pazienti trattati nell'ultimo anno, distribuiti in 54 strutture sanitarie (di cui 8 ospedali) e tre Irccs (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio).