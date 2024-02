San Valentino si festeggia al ristorante: la spesa media sarà di 53 euro

San Valentino, boom di prenotazioni al ristorante. Spesa complessiva intorno ai 290 milioni di euro

Aumentano gli italiani che quest'anno festeggeranno San Valentino al ristorante: saranno 5,5 milioni quelli che si recheranno in uno dei 133.000 ristoranti del Paese, il 4% in più rispetto ai numeri stimati l'anno scorso.

Sono alcuni dati diffusi dall'Ufficio studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, dai quali emerge come la cena al ristorante si conferma ancora oggi l'opzione più gettonata tra le coppie italiane per festeggiare il giorno più romantico dell'anno.

Secondo le previsioni, infatti, si prevede una spesa complessiva che si aggira intorno ai 290 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto a quanto stimato per il 2023. Tantissime le candele sui tavoli dei ristoranti, la cui atmosfera sarà caratterizzata da musica di sottofondo per rendere l'ambiente ancora più intimo.

Come ogni anno, i ristoratori hanno ideato un menù dedicato per i propri clienti scegliendo la formula del ''tutto compreso'' per un prezzo medio che si aggira intorno ai 53 euro a persona.

Non mancheranno neppure le occasioni per dare spazio alla creatività: dai cocktail ai piatti, gli chef hanno ideato menù che richiamano e si ispirano all'amore: ''cuore rosso'', ''menu d'amore'', ''queen of hearts'' sono solo alcuni dei nomi scelti per l'occasione.

Sui toni del rosso, ovviamente, anche il dessert, che secondo l'indagine Fipe sarà decorato con lamponi, mirtilli, fragole e chicchi di melograno. Il giorno di San Valentino coinciderà quest'anno con il Mercoledì delle Ceneri e, dunque, con l'inizio della Quaresima.

Una circostanza che ha spinto i ristoratori a prevedere nella stragrande maggioranza dei casi menù a base di pesce, privilegiando - anche in questo caso - le specie dalle tonalità rosse (gamberi, crostacei, triglie, tonno).