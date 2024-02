San Valentino folle, quanto costa una cena da Cannavacciuolo? I prezzi

Il menù di San Valentino di Cannavacciuolo a Villa Crespi si compone di 7 portate ha un costo di 300 euro a persona, bevande escluse

Per San Valentino lo chef Antonino Cannavacciuolo ha preparato un menù ad hoc nel suo ristorante a Villa Crespi. Per chi sogna una cena romantica con il proprio partner nella splendida cornice del lago D'Orta, sono disponibili tre diversi pacchetti. Uno prevede solo la cena composta da 7 portate, mentre gli altri includono anche il pernottamento.

Il menù di San Valentino di Villa Crespi comprende:

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Frutto della passione, aglio nero, sedano rapa, scorzonera

Spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante

Branzino brulé, lattuga all’insalata

Pre dessert

Dessert di San Valentino

Il costo del menù di San Valentino pensato da Cannavacciuolo è di 300 euro a persona, bevande escluse.

Il primo pacchetto con pernottamento invece include:

1 notte nella Camera o Suite prescelta

Colazione servita al ristorante

Menu degustazione speciale previsto per la cena del 14 Febbraio

Welcome in camera con bouquet di rose rosse, champagne e cioccolatini del nostro Laboratorio di pasticceria artigianale.

Il secondo pacchetto prevede:

2 notti nella Camera o Suite prescelta

Colazione servita al ristorante

Menu degustazione speciale previsto per la cena del 14 Febbraio

Welcome in camera con bouquet di rose rosse, champagne e cioccolatini del nostro Laboratorio di pasticceria artigianale

Massaggio di coppia della durata di 50 minuti nella nostra area benessere.

Come Carlo Cracco, anche Cannavacciuolo insieme al menù speciale propone una serie di regali per la festa degli innamorati. Nel suo negozio che ha aperto nel suo nuovo ristorante ad Asti potete ad esempio comprare un Cuore di cremino fragola e vaniglia al costo di 36 euro. I Cuoricini al caramello salato in edizione limitata costano 28 euro. Come da tradizione non mancano i Cremini pistacchio e nocciola del Laboratorio Cannavacciuolo (4 cremini pistacchio e mandorla e 5 alla nocciola) a 24 euro e Cuore di crostata cioccolato e lampone a 26 euro.

Ci sono poi 4 box speciali per San Valentino tra cui scegliere: