Sanità, l'Ue benedice Smart Clinic: ok all'intesa Generali-Gruppo San Donato

Salute e innovazione, Gruppo San Donato-Generali Italia insieme per la rete di Smart Clinic: ora c'è via libera della Commissione Ue

Via libera dalla Commissione europea all'ingresso nel capitale di Smart Clinic, una srl che finora faceva capo unicamente al Gruppo San Donato (Gsd), da parte di Generali Italia e di Gk Holding Italia. L'operazione, spiega la Commissione, riguarda principalmente l'offerta di prestazioni sanitarie ambulatoriali e di esami diagnostici.

Smart Clinic è attiva nella fornitura di prestazioni sanitarie a carattere ambulatoriale ed esami diagnostici, sia in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sia in regime privato. Opera attraverso 10 strutture poliambulatoriali in Lombardia, ma svolgerà le sue attività nell'intero territorio italiano. Gk Holding è parte del gruppo Gk, attivo a livello globale nei servizi di consulenza e nei settori dell'efficientamento energetico, del real estate e dell'edilizia. In Europa il gruppo Gk opera principalmente attraverso Gksd (presidente della holding, con sede a Lugano, nel Canton Ticino, è Kamel Ghribi) che, attraverso le sue controllate, fornisce questi servizi a imprese attive in più settori, tra cui quello sanitario, sia in Italia che all'estero.

La Commissione ha concluso che l'operazione non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che Smart Clinic svolge attività "trascurabili" nello Spazio economico europeo e considerate le posizioni di mercato limitate delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata.