Savage X Fenty, il brand di Rihanna è prossimo alla quotazione in borsa

SavageXFenty, il brand di Rihanna va verso la quotazione in borsa

Secondo i sempre più insistenti rumors, il brand di lingerie di Rihanna, Savage X Fenty, sarebbe prossimo alla quotazione in borsa. La cantante, da qualche anno ormai imprenditrice nel settore fashion e beauty, sarebbe in contatto con banche e consulenti, tra cui Goldman Sachs e Morgan Stanley, per un’offerta pubblica iniziale per valutare la sua azienda. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il valore i aggirerebbe intorno ai 3 miliardi di dollari, superando le stime rilasciate l’anno scorso da Forbes.

L’operazione potrebbe essere avviata già 2022, a conferma della fiducia di mercato e investitori nel brand di intimo della star originaria delle Barbados. La prova arriverebbe anche dagli investimenti raccolti lo scorso gennaio: 125 milioni di dollari attraverso un round guidato da Neuberger Berman a cui hanno partecipato i precedenti investitori L Catterton, Avenir GrowthCapital, Sunley House Capital Management e Marcy Venture Partners di Jay-Z, secondo quanto riportato da PitchBook.

Lo scorso anno Savage X Fenty ha completato un round di finanziamento da 115 milioni di dollari che, secondo Forbes, portò il valore del brand a un miliardo di dollari. I fondi raccolti avevano come obiettivo il supporto della rapida crescita dell’azienda che recentemente ha debuttato nel retail con l’apertura dei suoi primi negozi fisici. Savage X Fenty ha ultimamente inaugurato diverse boutique negli Stati Uniti, in città internazionali come Los Angeles, Las Vegas e New York.

Inoltre, Rihanna possiede altre due partecipazioni, in Fenty Beauty e Fenty Skin, che rappresentando sicuramente la fetta più grande del business della cantante. Meno redditizia, invece, l’esperienza nell’abbigliamento: lo scorso anno il colosso francese Lvmh ha annunciato la chiusura del marchio Fenty in Europa, presentato online per l’ultima volta a novembre 2020.

Leggi anche: