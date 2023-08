Schillaci investe 100 mila euro in otto società farmaceutiche americane

Il ministro della Salute: "Non è conflitto d'interessi"

Azioni per un totale di cento mila euro di otto società farmaceutiche, tutte quotate alla borsa di New York. No, non si tratta del portafoglio investimenti di un semplice investitore, ma bensì di quello del ministro della Salute Oronzo Schillaci, il quale esclude totalmente si tratti in un conflitto d’interessi. A rivelarlo è il quotidiano Domani.

Le società si occupano di tecnologie mediche, farmaci innovativi per la cura di Covid e tumori, screening della salute per le assicurazioni. Schillaci, che possiede questi titoli da anni, ben prima di ricoprire il suo ruolo al governo, ha correttamente comunicato la situazione nella sua dichiarazione patrimoniale.

Tuttavia, come accennato, il ministro non ha alcuna intenzione di vendere le sue azioni, in quanto non vede un possibile conflitto d’interesse con il suo ruolo di guida del dicastero della Salute di un Paese membro del G7. Nel dettaglio, il ministro possiede ben 25 pacchetti di azioni di società quotate a Wall Street, per un valore di oltre 700mila dollari. Tra queste ci sono anche le 8 aziende che si lavorano nel campo farmaceutico.