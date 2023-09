Sciopero aerei 8 settembre: tutti i trucchi per salvare il viaggio

Sciopero aerei 8 settembre: cosa fare per salvare il viaggio

Nuovo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo per la giornata di venerdì 8 settembre. Uno sciopero che avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 180mila viaggiatori italiani possono subire un disservizio per lo sciopero aereo. Per lo sciopero di venerdì 8 settembre, l’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia.

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di venerdì 8 settembre. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ecco quindi che il viaggiatore si trova in una situazione di totale difficoltà.