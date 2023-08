Se nemmeno il debito Usa è sicuro

Dopo il "blitz" di Fitch, il contesto economico americano appare sempre più incerto

Nella prima seduta del mese, il mercato è stato caratterizzato da vendite, con l'S&P 500 in leggera flessione dello 0,27%. Si tratta del quarto mese su otto nel 2023 in cui il mercato ha aperto in territorio negativo. Tuttavia, questo non sembra essere un motivo di grande preoccupazione o un passo falso, dato che solo febbraio ha visto una chiusura mensile negativa, nonostante abbia segnato la migliore apertura mensile dell'anno fino ad ora.

Tuttavia, l’attenzione resta padrona, non tanto in vista di crolli del mercato quanto di possibili correzioni, con la statistica che vede non di buon occhio il mese di agosto (il peggiore con una media di ritorno dal 1950 di circa il -0,7%).