Sec Newgate acquisisce l'agenzia Wepublic per potenziare la comunicazione

Sec Newgate acquisisce il 100% dell'agenzia olandese Wepublic: l'obiettivo è rafforzare comunicazione e public affairs

Sec Newgate - gruppo globale di comunicazione strategica, advocacy e ricerca - ha siglato un accordo per l'acquisizione del 100% di Wepublic, una delle maggiori società di consulenza in comunicazione e public affairs dei Paesi Bassi. Con uffici ad Amsterdam e L'Aia, Wepublic conta su circa 40 consulenti professionisti esperti ed ha realizzato un fatturato di circa 5 milioni di euro nel 2022.

Grazie a questo accordo con SEC Newgate, Wepublic potrà continuare a perseguire le proprie ambizioni di crescita e di leadership in virtù del proprio approccio unico ‘data- driven’, mentre SEC Newgate rafforzerà la propria posizione in uno dei mercati chiave d'Europa e accrescerà le proprie competenze nel settore del Public Affairs.

Gli attuali soci, Maaike van Hooidonk e Mark van den Anker, continueranno a garantire il proprio contributo in Wepublic ed entreranno nel Consiglio di Amministrazione della società. "Abbiamo scelto Sec Newgate perché può supportarci al meglio nel raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi, mentre investiamo ulteriormente in soluzioni specialistiche per la gestione di sfide strategiche e in strumenti di intelligence proprietari", ha dichiarato Maaike van Hooidonk.

"Continueremo a offrire un servizio di alta qualità ai nostri clienti e a innovare. Come parte del gruppo SEC Newgate, saremo ancora più strettamente allineati con tutti gli sviluppi sociali e politici a livello regionale e internazionale, ed avremo la possibilità di fornire risultati migliori ai nostri clienti", ha aggiunto Mark van den Anker.

Leggi anche: Lapo vende il marchio di Italia Independent Group per 1 milione di euro

La gestione di Wepublic continuerà ad essere affidata ai due direttori generali che seguono le due aree di business della società, Maurice Jansen per le attività di consulenza e Gijs Petter per l’intelligence, cioè le attività di analisi e raccolta informazioni tramite strumenti digitali proprietari. "Maurice e Gijs hanno compiuto passi significativi nella professionalizzazione dell'organizzazione e nella spinta alla crescita negli ultimi anni. Siamo certi che la loro opera proseguirà con grande entusiasmo", ha dichiarato Maaike van Hooidonk.

"Diamo il benvenuto ai nostri nuovi colleghi di Wepublic, con i quali ci auguriamo di lavorare a stretto contatto nei prossimi mesi e anni", ha dichiarato Fiorenzo Tagliabue, CEO di SEC Newgate. "SEC Newgate è costantemente alla ricerca di opportunità sul mercato per accrescere la propria presenza a livello globale e il forte know-how di Wepublic nel settore del Public Affairs e della comunicazione nei Paesi Bassi e in tutta la regione offre interessanti sinergie. Condividiamo gli stessi interessi per lo sviluppo di strumenti digitali applicati alla gestione degli stakeholder e all'advocacy e grazie a questa nuova partnership possiamo migliorare la nostra offerta di soluzioni a livello mondiale", ha aggiunto Fiorenzo Tagliabue.