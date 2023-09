Lapo vende il marchio di Italia Indipendent Group per 1 milione di euro

Italia Indipendent Group, Lapo vende il marchio a 1 milione di euro

Lapo vende la Italia Indipendent Group. Il rampollo degli Elkann, nella serata di ieri, martedì 12 settembre, ha concluso le trattative con M Group Srl per la cessione del marchio di Italia Indipendent per il corrispettivo di un milione di euro. M Group, come scrive Milano Finanza, è a capo del Gruppo Modo di Alessandro Lanaro, player indipendente dell’occhialeria con sedi a New York, Milano e Stoccolma. Fondato nel 1990, produce a marchio Modo ed Eco.

“La cessione del marchio si pone nel contesto delle attività previste dagli accordi di ristrutturazione raggiunti con i creditori di Italia independent ai sensi degli articoli 40, 57 e 61 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sono stati omologati dal Tribunale di Ivrea in data 8 maggio 2023”, ha dichiarato la società in una nota ufficiale. L’accordo di ristrutturazione, riporta Mf, prevede il riconoscimento a favore dei creditori di uno specifico earn-out, consistente nel diritto di ricevere gli eventuali proventi o comunque della valorizzazione degli asset della società di occhialeria di Lapo Elkann.

L’operazione di vendita è stata gestita da EY advisory. “Sono contento che sia stata Modo group ad acquisire il brand. Sono certo che Alessandro e il suo team, forti del loro track record, sapranno far evolvere il marchio che ho fondato al quale rimarrò sempre legato”, ha commentato Lapo.