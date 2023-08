Seconda casa, ecco dove investire: Toscana al 4 posto al mondo sopra St Moritz

Toscana al quarto posto nella classifica mondiale dei migliori luoghi in cui investire nella seconda casa

Savills presenta il report "Prime Residential Index World Second Home Locations 2023", un'analisi del mercato immobiliare mondiale delle seconde case che si focalizza sulle motivazioni sottostanti agli investimenti in specifiche località e sui fattori che ne determinano la durata nel tempo. Il rapporto esamina con attenzione sessanta località in tutto il mondo, classificandole in base a parametri ben precisi: la presenza di negozi e ristoranti esclusivi, la disponibilità di hotel a quattro e cinque stelle, la qualità della vita, i prezzi delle proprietà residenziali e l'interconnessione globale garantita dai collegamenti aerei.

Al primo posto si trova la prestigiosa Costa Azzurra, seguita dal vicino Principato di Monaco. Queste due mete si contraddistinguono per le esclusive offerte residenziali di alto livello, un alto tenore di vita e servizi di ospitalità d'eccellenza, oltre alla portata di rilevanza globale. In terza posizione troviamo Aspen, in Colorado, una delle località immobiliari più esclusive negli Stati Uniti e nel mondo, con proprietà il cui valore medio supera i 41.000 euro al metro quadrato.