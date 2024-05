Sfatare le fake news sull'auto elettrica, Stellantis lancia il nuovo format tv

Stellantis sfata i luoghi comuni e spiega le potenzialità dell’elettrico nel nuovo format cross-brand di Publitalia ’80 e Publicis Collective

L’industria dell’auto vive un momento di innovazione tecnologica radicale dettato dalla transizione elettrica e da una sempre maggiore coscienza ecologica nella società. Anche se il futuro è già tracciato, come storicamente accade nelle rivoluzioni tecnologiche, la strada è ancora costellata da pregiudizi e barriere culturali che frenano gli italiani dal prendere consapevolezza su come le nuove forme di mobilità possano migliorare la propria vita.

Lo dimostrano i dati UNRAE sul mercato Italia: l’anno scorso solo il 4.7% delle immatricolazioni ha riguardato auto alimentate da un motore elettrico. E se guardiamo alle attività di ricerca online di informazioni appena il 4% riguarda veicoli elettrici (fonte: Google).

Uno scenario in cui Stellantis, tra i principali player nel settore dell’automotive, ha voluto portare il tema dell’elettrificazione a un’attenzione allargata sulle emittenti televisive Mediaset, rassicurando le persone e dando tutte le informazioni necessarie per fare in modo che la scelta di comprare un’auto elettrica non spaventi più e sia vissuta come una risposta green alle proprie esigenze, accessibile a tutti e in grado di semplificare la vita quotidiana.

Eletrica



Nasce su queste fondamenta il nuovo format TV di Stellantis realizzato da Publitalia ’80 e Publicis Collective, la bespoke agency che riunisce le migliori competenze di media, creatività, digital transformation e production per Stellantis. La nuova piattaforma di comunicazione inaugurata da Peugeot e Jeep, seguiti da Fiat, nelle prossime settimane vedrà on air anche Citroën e Opel. Ambassador del progetto il conduttore, autore televisivo e scrittore Roberto Giacobbo.

L’approccio strategico di Publicis Collective e i primi risultati

Il nuovo format fa leva sul formato televisivo lungo e sull’autorevolezza dei canali editoriali Mediaset per creare uno storytelling concreto, di taglio altamente informativo in grado di supportare l’impianto strategico del brand. Da una parte, l’obiettivo è quello di agire sul lungo termine per ispirare gli italiani verso nuovi orizzonti di mobilità portando una svolta culturale e di comportamento, in linea con la strategia di elettrificazione del Gruppo che entro il 2030 prevede di avere in gamma più di 75 modelli di veicoli elettrici a batteria (BEV – Battery Electric Vehicles) e raggiungere 5 milioni di unità BEV vendute annualmente a livello globale.

Dall’altra c’è la volontà di raccontare l’offerta elettrica Stellantis mettendo in luce gli aspetti di avanguardia tecnologica, la varietà e la diversità dei modelli generando interesse e costruendo in questo modo una forte call to action.

Tutto il progetto è stato pensato a partire da una profonda componente analitica. Sulla base di una ricerca quali-quantitativa realizzata da Publicis Collective sono stati identificati driver e bias all’elettrico considerando l’intero percorso d’acquisto.

Su queste basi è stata costruita una content strategy per sfatare i luoghi comuni sui veicoli elettrici e mettere in risalto i vantaggi. Come ad esempio i tempi di ricarica - ridotti grazie alle 50.000 colonnine sul territorio nazionale - ma anche l’autonomia, le performance e l’ampiezza dell’offerta. Nella fase di misurazione è stato valutato sia l’impatto sull’intenzione d’acquisto, sia il traffico incrementale ai siti del brand in concomitanza con l’on air con l’obiettivo di selezionare i posizionamenti più performanti e ottimizzare il planning in tempo reale.

Dall’analisi dei due primi mesi di trasmissione, il nuovo format ha dimostrato un alto livello di efficacia nel generare interesse per i modelli della gamma elettrificata. Le ricerche Google sono aumentate del 60%, portando a un incremento del traffico qualificato sui siti dei brand (+63% di visite). Si osserva inoltre un incremento nell’intezione d’acquisto per i modelli BEV Stellantis pari al +35% e una diminuzione significativa di circa il 30% delle barriere all’acquisto di auto elettriche.

Il commento

“Come dimostrano i primi risultati il potenziale di questo progetto è grandissimo. Abbiamo costruito per Stellantis una piattaforma che lavora su due importanti livelli. Da una parte la leva sul potere mainstream della comunicazione televisiva per raccontare i modelli BEV e trasmettere un messaggio di grande portata culturale. Dall’altra i risultati del lavoro analitico e strategico di Publicis Collective su tutto il funnel si sono tradotti in una conversione immediata di interesse sul prodotto”, ha commentato Daniele De Leonardis (Customer Management Officer Stellantis Italia).