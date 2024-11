"Sfila" ancora in rosso 10 Corso Como. Chiuso il bilancio 2023: -1,6mln, peggio dell'anno precedente

10 Corso Como, bilancio 2023 in perdita. Ma ci sono anche buone notizie

"Sfila" ancora in rosso 10 Corso Como, il noto “concept store” milanese di proprietà della Exor Inc dell’imprenditrice bergamasca Tiziana Fausti. Qualche settimana fa, infatti, la stessa Fausti quale amministratrice unica ha guidato l’assemblea dei soci della 10CC Global Shop srl che ha approvato il bilancio 2023 chiuso con una perdita di oltre 1,6 milioni di euro, peggiore del passivo di un milione segnato l’anno prima. Il passivo dell’azienda che occupa oltre 80 dipendenti, è stato riportato a nuovo. Va tuttavia segnalato che anno su anno i ricavi sono cresciuti da 15,6 a 17,3 milioni (+10,9%) ma il balzo dei costi delle materie prime da 8,8 a 10,6 milioni ha compresso l’ebitda che restando in territorio negativo è peggiorato da -1,3 a -2,2 milioni.

La società ha un patrimonio netto di 1,3 milioni e debiti per 6,3 milioni. L’azienda ora punta ai mercati esteri e ha appena avviato il suo primo pop-up store europeo a Monaco di Baviera. A novembre sarà la volta di un’apertura a Parigi da Printemps e a Praga da The Brands, mentre prossime sono le aperture a Doha e a New Delhi in India secondo una strategia di sviluppo che prevede di archiviare l’esercizio 2024 con una crescita dei ricavi a doppia cifra.