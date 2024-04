Shein supera i giganti del fast fashion: profitti raddoppiati a 2 mld nel 2023

Shein si prepara all'Ipo con un fatturato di 42 miliardi di euro nel 2023

Shein accelera verso l'Ipo: il gigante dell'ultra fast fashion si prepara a entrare in borsa. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Shein ha chiuso il 2023 con un fatturato di 45 miliardi di dollari (circa 41,7 miliardi di euro) e profitti per 2 miliardi di dollari. Questi risultati segnano un notevole aumento rispetto al 2022, con Shein che aveva generato profitti di circa 700 milioni di dollari e un fatturato in crescita del 44% a 22,7 miliardi di dollari.

Con questi numeri, il colosso cinese della moda a basso costo si conferma come una delle aziende più redditizie del settore, superando anche H&M, che ha registrato ricavi di circa 21 miliardi di euro e profitti di 810 milioni nell'esercizio concluso a novembre 2023. Solo Inditex, la società madre di Zara, è riuscita a superare Shein per quanto riguarda i profitti nel 2023, avvicinandosi ai 6 miliardi di euro, sebbene non per quanto riguarda i ricavi, che si sono fermati a circa 36 miliardi di euro.

L'idea di quotare Shein è nell'aria da tempo, e sebbene il debutto a New York sembri essere complicato, di recente si è anche pensato ad un'Ipo a Londra. Non sorprende considerando che l'azienda è diventata uno dei principali rivenditori di abbigliamento nel Regno Unito, con vendite per oltre 1 miliardo di sterline (circa 1,17 miliardi di euro) nei 16 mesi fino alla fine di dicembre 2022.