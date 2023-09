Sicurezza sul lavoro, ok unanime. Senato, mozione passa con 139 sì

Il documento è stato approvato con 139 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto

Via libera unanime da parte dell'Aula del Senato alla mozione unitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro che chiede al governo in 10 punti un impegno a contrastare la "serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale". Il documento è stato approvato con 139 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.



Calderone: "Più sicurezza sul lavoro è priorità governo"

"Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità per il governo e va conseguita anche attraverso un continuo e più serio confronto con le parti sociali". Così la ministra del lavoro, Marina Calderone, intervenendo nell'aula del Senato al termine della discussione della mozione unitaria sulla sicurezza sul lavoro, in corso a Palazzo Madama. A proposito della mozione Calderone ha detto che "assume un significato particolare all'indomani dell'incidente di Brandizzo che ha smosso tutti noi e provocato un enorme dolore", esprimendo vicinanza anche per i parenti degli operai morti oggi.