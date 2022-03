Snam batte i target sui profitti: 1,218 miliardi (+4,6%). Cedola di 0,2620€

Alverà: "Lavoriamo con l'Unione europea per aumentare gli stoccaggi"

Marco Alverà, ceo di Snam, batte i target sull'utile netto (1,17 miliardi), portando i profitti (utile netto adjusted) a quota 1,218 miliardi, in rialzo del 4,6% rispetto al 2020 "per effetto della performance operativa, della crescita del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo del debito lordo allo 0,8%". Risultati al termine di un anno che ha visto ricavi a un soffio da 3 miliardi (2,986 miliardi, in crescira del 10%) "per effetto della realizzazione degli investimenti pianificati nel core business regolato" e grazie anche alla crescita del business dell'efficienza energetica.

Il mol (Ebitda) è stato di a 2,25 miliardi (+2,4%). Dopo aver confermata la guidance per l'utile netto 2022 a circa 1,1 miliardi, il board ha proposto un dividendo pari a 0,2620 euro per azione (in aumento del 5%, in linea con le previsioni del piano strategico 2021-2025).

Infine, gli investimenti tecnici (nell'infrastruttura di trasporto e stoccaggio) salgono a 1,27 miliardi (+6,8% rispetto al 2020) mentre l'indebitamento finanziario netto sale a 14 miliardi. Il gruppo energetico precisa di non essere attivo nel mercato russo e di non detenere partecipazioni, anche in joint-venture, con società russe.

I ricavi totali sono saliti del 19% a 3,297 miliardi (+19% rispetto all'esercizio 2020), e includono i corrispettivi a copertura degli energy costs, pari a 311 milioni di euro (60 milioni nel 2020), in crescita principalmente per il significativo aumento del prezzo del gas naturale nella seconda meta' del 2021.

Al netto di tali corrispettivi, i ricavi totali, pari a 2,986 miliardi, aumentano di 276 milioni di euro (+10,2%) per effetto dei maggiori ricavi regolati e dei maggiori ricavi dei nuovi business con riferimento, in particolare, all'efficienza energetica. La guidance sull'utile netto 2022 del gruppo, in considerazione dei positivi risultati del 2021 e della riduzione del WACC per il nuovo periodo regolatorio, è confermata a circa 1,1 miliardi di euro, a perimetro costante, assumendo la stabilita' del contributo delle consociate austriache, una domanda gas costante e un livello di incentivi output based a 40 milioni di euro.

Infine per quanto riguarda la guerra in Ucraina si precisa anche che "in merito alla gestione operativa delle attivita' ricorrenti e alla realizzazione del programma investimenti 2022, non si registrano al momento criticita' riconducibili agli eventi bellici in corso". Inoltre, "TAG e GCA (societa' a controllo congiunto) sono le partecipate estere con maggiore esposizione verso forniture di gas russo attraverso contratti per il trasporto. Ad oggi non si registrano variazioni rispetto ai regolari flussi. Le societa' rimangono centrali per il ruolo che svolgono, tuttavia eventuali prolungate interruzioni delle importazioni potrebbero riflettersi in una temporanea riduzione del contributo economico delle partecipate al gruppo o impattare la valutazione delle stesse partecipazioni".

"Dal 2016 abbiamo investito oltre 6 miliardi di euro nella nostra infrastruttura di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, aumentando il nostro impegno di anno in anno per renderla piu' moderna e sicura e completando tutti i progetti nel rispetto di tempi e budget a partire dal Tap, un'iniziativa quanto mai fondamentale soprattutto oggi", ha commentato Alverà. Che ha aggiunto: "La nostra infrastruttura dimostra la propria centralita' anche in queste settimane, nelle quali stiamo lavorando in coordinamento con le istituzioni europee e nazionali e l'autorita' di regolazione per contribuire agli sforzi in atto per sviluppare ulteriormente gli stoccaggi e la capacita' di rigassificazione".

