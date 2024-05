Sole 24 Ore, ricavi in crescita per 49 mln. Trimestrale in perdita di 0,5 mln

Sole 24 Ore: chiude 1° trim. con perdita 0,5 mln

Il sole 24 ore chiude il primo trimestre con un risultato netto negativo per € 0,5 milioni, in miglioramento di € 1,3 milioni rispetto al 31 marzo 2023 al netto delle voci non ricorrenti (€ -0,8 milioni rispetto al risultato netto reported del 31 marzo 2023 pari a € 0,4 milioni). I dati approvati dal cda mostrano ricavi al 31 marzo 2024 pari a € 49,8 milioni, +1,9% rispetto al 31 marzo 2023; ebitda al 31 marzo 2024 pari a € 3,8 milioni, + 17,7 % rispetto al 31 marzo 2023 al netto delle voci non ricorrenti, - 29,4% rispetto all’ebitda reported del 31 marzo 2023; ebit al 31 marzo 2024 in sostanziale pareggio in miglioramento di € 0,6 milioni rispetto al 31 marzo 2023 al netto delle voci non ricorrenti (€ -1,6 milioni rispetto all’ebit reported del 31 marzo 2023 pari a € 1,6 milioni; pfn al 31 marzo 2024 in miglioramento di € 6,7 milioni (da € -22,2 milioni al 31 dicembre 2023 a € -15,4 milioni al 31 marzo 2024) pfn ante ifrs 16 al 31 marzo 2024 positiva per € 23,0 milioni in miglioramento di € 5,5 milioni verso € 17,5 milioni al 31 dicembre 2023.

“I risultati del primo trimestre dell’anno -dice Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata della Società- vedono la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari al netto delle poste non ricorrenti ed evidenziano il continuo miglioramento della PFN. Risultati positivi che confermano il buon andamento del Gruppo negli ultimi due anni e che tracciano un percorso che poggia sulla professionalità e competenza delle nostre redazioni e sulla loro capacità di garantire un’informazione sempre affidabile e di qualità. Guardando al futuro, siamo fortemente impegnati sul fronte dell’Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di ottimizzare processi, prodotti e servizi esistenti, facilitarne lo sviluppo di nuovi, migliorando al contempo la personalizzazione dell'esperienza degli utenti. Il tutto in una logica di utilizzo di dati e contenuti esclusivamente interni, o provenienti da fonti verificate, sotto il presidio del controllo umano, nel rispetto dei valori etici e deontologici a cui da sempre aderiamo”.