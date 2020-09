Sopra Steria, Balzerani (ex Enel) nuovo Innovation Director

Sopra Steria, tra i leader europei della consulenza, dei servizi digitali e dello sviluppo di software, affida a Roberto Balzerani il ruolo di Innovation Director ed Energy Consultant.

Alla guida della Business Unit per l’Innovazione, riportando direttamente all’Amministratore Delegato Stefania Pompili, Balzerani coordinerà l’evoluzione dell’offerta di Sopra Steria individuando tecnologie d’avanguardia e massimizzando la contaminazione tra i diversi settori in cui l’azienda opera, coerentemente con le strategie del Gruppo e gli sviluppi del mercato. In questo ambito, sarà cruciale l’attività di scouting e valutazione di startup, riconosciuta dall’azienda come asset di punta per arricchire costantemente la propria offerta con nuove soluzioni e proposte.

Inoltre, grazie alla solida esperienza maturata nel settore energetico, Balzerani collaborerà con Andrea Campora, Direttore della divisione PA, Energy e Telco, contribuendo a rafforzare l’attività di consulenza di Sopra Steria in ambito Energy & Utilities.

“L’economia del Paese sta affrontando una sfida considerevole e l’innovazione è un driver irrinunciabile in ogni settore, per una ripartenza solida che porti benefici nel lungo periodo. Per questo Sopra Steria continua a investire sulla competenza, rinnovando il proprio impegno nei confronti delle imprese e della Pubblica Amministrazione che ogni giorno supportiamo nell’importante processo della Digital Transformation - ha affermato Stefania Pompili, Amministratore delegato di Sopra Steria – In quest’ottica, siamo entusiasti di arricchire la nostra squadra con un esperto professionista come Roberto Balzerani che saprà mettere in campo le migliori strategie per la crescita del Gruppo e dei nostri partner”.

Precedentemente in Enel dal 1993, Roberto Balzerani ha ricoperto diversi ruoli, dapprima nella Divisione Produzione e ICT, poi nell’area Risk Control, per diventare, nel 2018, Responsabile del Digital Hub Trading di Enel Global Digital Solution.

L’ingresso di Roberto Balzerani integra il team di Sopra Steria, contribuendo allo sviluppo di un’azienda sempre più protagonista nell’evoluzione dei processi innovativi indispensabili per il Paese.