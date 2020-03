Sopra Steria è Platinum Partner di Salesforce

Sopra Steria è Platinum Partner a livello mondiale: focus su Sales, Service & Marketing e formazione continuativa: 69 professionisti certificati, 290 attestati, 12 progetti Salesforce completati

Sopra Steria – tra i leader europei della consulenza, dei servizi digitali e dello sviluppo di software – che per il quarto anno consecutivo ha chiuso il bilancio con una crescita a due cifre (+11% nel 2019 con un fatturato di 83 milioni di euro), ha da sempre come mission quella di mettere al servizio delle principali aziende e organizzazioni pubbliche e private in Italia, le infinite possibilità che la tecnologia può offrire, supportandole nella definizione di strategie innovative.

In tale pratica, Salesforce - leader globale del Customer Relationship Management - rappresenta un alleato fondamentale; per questo, negli anni la collaborazione tra le due aziende si è intensificata fino al recente riconoscimento di Sopra Steria come Platinum Partner di Salesforce.

“I risultati raggiunti da Sopra Steria sono ottimi, con 290 certificati e un Centro d’Eccellenza a Napoli, nel Sud d’Italia, e ottenuti in un solo anno! Ne siamo quindi doppiamente entusiasti e fieri di poter garantire ai nostri clienti una consulenza strategica sempre più competitiva. Sopra Steria lavora al fianco dei maggiori player mondiali della moda, dei servizi finanziari e del settore Energy & Utilities, pertanto offrire le soluzioni di Salesforce – le migliori sul mercato - è un dovere nei loro confronti ma è anche una responsabilità verso la crescita dell’impresa nazionale e internazionale” ha dichiarato Ghislain Haurat, COO e Sponsor delle attivita Salesforce in Sopra Steria.

Un traguardo raggiunto grazie all’alto livello dei progetti di Sales, Service e Marketing Cloud gestiti da Sopra Steria in tutta Europa e ai programmi di formazione continua che l’azienda mette a disposizione dei suoi dipendenti. Il Centro d’Eccellenza Salesforce, presso Sopra Steria a Napoli, è una vera e propria Academy dove le risorse vengono aggiornate costantemente sulla piattaforma CRM di riferimento , al fine di offrire ai clienti strategie che si avvalgono degli strumenti di ultima generazione e poter loro stessi addestrare nuovi professionisti.

Grazie al numero di professionisti certificati (69), agli attestati ottenuti (290) e ai progetti completati (12), Sopra Steria ha scalato velocemente il ranking globale dei Platinum Partner

“Le terze parti hanno un ruolo centrale nella strategia di Salesforce, ci fa piacere che Sopra Steria, entrato da poco nel nostro ecosistema, abbia già raggiunto dei risultati così rilevanti. Fondamentale per altro, il suo impegno sulla formazione, un elemento critico per la crescita dell’intero sistema” Marco Marcone, Vice President Alliance&Channel per Salesforce Italia.