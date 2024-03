Sorpresa, Citi taglia le stime su Ferrari e consiglia di vendere il titolo

È arrivato il momento di rivalutare la valutazione di Ferrari. Questa è l'opinione della banca statunitense Citi, che ha ridotto ieri il rating da neutrale a vendere. L'azione ha subito un calo in borsa, chiudendo la sessione con una perdita del 2,88% a 381 euro, nonostante il terzo posto di Carlos Sainz nel Gran Premio del Bahrain. "Nonostante riconosciamo la qualità e le prospettive di crescita a lungo termine della casa di Maranello, abbassiamo la raccomandazione per motivi di valutazione", si legge nel rapporto di Citi, come riportato da Mf. Anche se "abbiamo aumentato il target price da 308 a 329 euro per riflettere stime sugli utili leggermente più elevate e spese più basse". Tuttavia, il nuovo target price è inferiore del 15% rispetto al prezzo attuale dell'azione.

"Mantenere un rating neutrale sulla casa di Maranello richiederebbe un expected total return positivo (atteso al -15% da Citi, ndr) e un target price di quasi 400 euro, che sarebbe difficile da giustificare", ha spiegato Citi. "Capiamo che nei mercati azionari, sempre più concentrati sulle azioni di qualità, Ferrari possa continuare a crescere facilmente e potremmo anche sbagliare nella nostra valutazione della società. Tuttavia, con un aumento del 30% dal dicembre e con il titolo che si scambia a quasi 12 volte il fatturato e 57 volte il multiplo prezzo/utile stimato per il 2024, riteniamo che la valutazione attuale sia alta". Dal punto di vista dei fondamentali, il broker vede Ferrari procedere con passo più lento. Dopo un aumento del 17% del fatturato, del 32% dell'ebit, del 36% dell'utile per azione e del 42% del free cash flow nel 2023, le previsioni della società per il 2024 indicano una crescita dell'8%-10% del fatturato/eps/free cash flow.

"Sebbene le revisioni al rialzo della guidance annuale siano state in media del +10% dal 2019, escluso il 2020, ciò comporterebbe una crescita molto più lenta nel 2024. Dopo un aumento del 37% dell'Arpu dal 2018, con un margine a livello di ebit passato dal 24% al 27% e un free cash flow in crescita di quasi il 200% dal 2018, un periodo di consolidamento è possibile. Anche se ciò non sminuisce le performance di Ferrari, potrebbe sollevare qualche dubbio sulla sua valutazione", ha avvertito Citi. Senza considerare che per raggiungere la capitalizzazione di mercato attuale di 76 miliardi, con un prezzo medio di vendita delle auto di 397 mila euro (quarto trimestre 2023) e un margine del 21%, e supponendo una conversione del 100% del free cash flow, Ferrari dovrebbe vendere 843 mila auto. Al ritmo attuale, ci vorrebbero più di 60 anni per farlo. Troppo.