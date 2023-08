SpaceX: primo utile coi soldi Nasa. Ma fa crollare Bitcoin vendendo le azioni

Eon Musk e SpaceX volano col monopolio sul turismo spaziale

SpaceX vede il suo primo utile. Lo scrive Repubblica, che dà conto dello scoop del Wall Street Journal, visto che i bilanci della compagnia di Elon Musk non sono pubblici: sono 55 i milioni di utile sul bilancio miliardario di SpaceX, la prima emersione, nel primo quadrimestre 2023, dalle perdite del 2021 di 968 milioni e dai 559 milioni del 2022.

Come scrive Repubblica, "la ripresa è alimentata da un monopolio dei lanci spaziali per la Nasa e nel “turismo spaziale”, e dall’aver alzato i prezzi. Sono stati due anni molto interessanti, per SpaceX. Nel 2020 ha restituito all’America l’accesso indipendente allo spazio per i propri astronauti, poi si sono susseguite quattro missioni dirette alla Stazione spaziale internazionale (Iss) e tre voli commerciali con astronauti privati . Tutte senza intoppi: un monopolio nel servizio di trasporto umano per la Nasa e ora anche nel settore del turismo spaziale”.

Vive di due sostanziali monopoli, SpaceX, spiega Repubblica: "un privato che possiede la leva per ribaltare anche equilibri geopolitici, oltre a quelli economici. Dopo la notizia che SpaceX ha svalutato il valore dei Bitcoin in suo possesso, la moneta virtuale ha perso oltre il 5%. La Nasa e la Difesa fanno politica protezionistica, questo consente a SpaceX di essere più competitiva sul mercato, come lamentato dai concorrenti europei di Arianespace.

SpaceX vende le azioni, crollano i Bitcoin

Intanto il Bitcoin ha toccato un nuovo minimo di due mesi ieri, in seguito all'ondata di avversione al rischio che ha investito i mercati mondiali e alla notizia, diffusa dal Wall Street Journal, che SpaceX di Elon Musk avrebbe venduto le sue partecipazioni in bitcoin dopo averne svalutato il valore di 373 milioni di dollari. Ieri la criptovaluta è scivolata ai minimi di due mesi a 26.172 dollari durante le ore di trading asiatiche, il minimo dal 16 giugno per poi parzialmente recuperare a 26.441, dollari. L'Ether, la seconda criptovaluta per importanza, è rimasta ferma a 1.685,20 dollari, dopo il forte calo di giovedì.

Musk è molto influente tra gli appassionati di criptovalute e in passato i prezzi dei bitcoin si sono mossi in risposta ai suoi tweet. Negli ultimi mesi il Bitcoin si è aggirato vicino ai 30.000 dollari, recuperando gradualmente quest'anno dopo il brusco calo del 2022, quando diverse società di criptovalute sono crollate, lasciando agli investitori ingenti perdite. Dopo essere salita del 72% nel primo trimestre, la regina delle criptovalute è scesa di quasi il 7% dalla fine di marzo. Il token è crollato del 64% lo scorso anno a causa di una serie di scandali e fallimenti del settore.

A giugno i mercati delle criptovalute hanno ricevuto una spinta da BlackRock che ha chiesto di lanciare un fondo negoziato in borsa Etf di bitcoin negli Stati Uniti. Alcuni investitori hanno interpretato questa mossa come un'indicazione che la Securities and Exchange Commission statunitense avrebbe approvato le richieste di Etf di bitcoin spot da parte di vari gestori patrimoniali, tra cui Grayscale.