Spazio, anche la Luna veste Prada: in arrivo le nuove tute della Nasa

Prada firma le nuove tute spaziali della Nasa per la missione lunare

Dal diavolo veste Prada, alla luna veste Prada è un attimo. La griffe italiana di lusso sbarcherà sulla luna, disegnando le nuove tute spaziali della Nasa destinate alla missione lunare Artemis III, prevista per il 2025.

È stato firmato il primo accordo tra un'azienda spaziale commerciale e un prestigioso marchio italiano del lusso. Axiom Space, l'azienda dietro la futura stazione orbitale commerciale, si unisce a Prada in questa avventura spaziale senza precedenti. La missione congiunta, Artemis III, programmata per il 2025, segna un evento epocale: il primo atterraggio con equipaggio sulla Luna dai tempi della missione Apollo 17 nel dicembre 1972. Ancora più rivoluzionario, questa missione porterà per la prima volta una donna sulla superficie lunare.

Durante la fase di progettazione, i talentuosi team di Prada e Axiom Space collaboreranno strettamente per sviluppare soluzioni innovative in termini di materiali e design. Queste soluzioni dovranno non solo garantire la sicurezza degli astronauti ma anche affrontare le sfide uniche presentate dall'ambiente lunare.

Questa collaborazione con Prada all'interno del programma Artemis è stata resa possibile da un contratto da 228,5 milioni di dollari assegnato alla società americana privata nel settembre 2022, per la produzione delle tute spaziali. Prada avrà un ruolo cruciale nell'ambito del progetto, concentrandosi principalmente sullo sviluppo dello strato esterno delle tute spaziali, con l'obiettivo di garantire la massima protezione per gli astronauti, senza però limitarne la libertà di movimento.

"Dalla costante visione avanguardista di Prada è scaturito un inedito desiderio di avventura verso nuovi orizzonti: lo spazio", ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing del Gruppo Prada. "È un onore per noi far parte di questa missione con Axiom Space. Nella tuta spaziale per l'era Artemis confluiranno i decenni di sperimentazione, studio di tecnologie all'avanguardia e know-how nel campo del design raccolti fin dagli anni Novanta, quando Luna Rossa partecipò all'America's Cup. È una celebrazione della creatività e dell'innovazione nel progresso della civiltà".

La tuta AxEMU, come dichiarato da Axiom, è progettata per ottimizzare le condizioni degli astronauti durante le missioni di esplorazione spaziale, offrendo contemporaneamente alla NASA sistemi sviluppati commercialmente necessari per l'accesso, la vita e il lavoro sulla Luna e nelle sue vicinanze. Queste tute rappresentano un avanzamento rispetto al modello Exploration Extravehicular Mobility Unit della NASA e sono state concepite per garantire una maggiore flessibilità e protezione in ambienti ostili. Sono inoltre equipaggiate con strumenti per facilitare l'esplorazione e le attività scientifiche.

"Il know-how di Prada in materie prime, tecniche di produzione e design ci consentirà di applicare tecnologie avanzate per garantire il comfort degli astronauti sulla superficie lunare, tenendo in considerazione anche quei fattori umani tanto necessari quantto tutt’ora assenti nelle tute spaziali tradizionali", è la dichiarazione di Michael Suffredini, ceo di Axiom Space.