Statali, slittano gli aumenti per i dipendenti: manca il sì del Tesoro

Aumento stipendi statali rinviati, incrementi e arretrati in busta paga solo nel mese di maggio

Stipendi più alti per i dipendenti delle funzioni centrali? Sì, ma non ora. Il contratto firmato il 5 gennaio scorso dall’Aran, l’Agenzia che tratta per il governo, e i sindacati sarebbe infatti ancora fermo al ministero dell’Economia per le verifiche: un controllo formale che si sta prolungando più del previsto.

A scattare la fotografia dei ritardi è il Messaggero che spiega che “non sarebbero emersi problemi finanziari, ma sarebbero state chieste diverse correzioni, quello che in gergo si chiama “drafting”. Modifiche formali al testo, insomma. Gli aumenti insieme agli arretrati, secondo le attese iniziali avrebbero dovuto essere pagati già con le buste paga di marzo. Non arriveranno a questo punto probabilmente prima di maggio”.

“Il nuovo contratto prevede aumenti tabellari, spiega il Messaggero, quelli che valgono per tutti i dipendenti del comparto, che vanno da un minimo di 63 euro fino a 117 euro lordi mensili per i funzionari più alti in grado. Siccome la firma è arrivata alla fine del triennio di vigenza contrattuale, nel 2021, i dipendenti avranno diritto a ricevere gli arretrati".

“Al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata negli ultimi tre anni, continua il quotidiano romano, gli arretrati oscilleranno da 970 fino a oltre 1.800 euro a seconda dell’area e dell’inquadramento (si veda anche tabella in pagina). Il diritto agli arretrati vale anche per chi ha lasciato il lavoro tra il 2019 e il 2021. Per chi è andato in pensione scatterà, ovviamente, un ricalcolo pro-quota, che partirà dal primo gennaio del 2019 fino alla data del pensionamento”.