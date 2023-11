Stellantis, lo stabilimento Maserati di Grugliasco finisce in vendita online

Era il simbolo del rilancio di Marchionne, ora lo stabilimento di Grugliasco finisce in vendita online

La fabbrica Maserati di Grugliasco (in provincia di Torino) è in vendita. Come riporta Quattroruote e sottolinea anche oggi Il Fatto Quotidiano, la fabbrica creata come nuovo Polo del Lusso per il rilancio in grande stile del Tridente poco meno di una quindicina di anni fa durante l'era Marchionne, è stata inserzionata su un sito di annunci immobiliari. "Lo stabilimento ex Bertone (risalente al 1959) di Corso Allamano 46 è stato definitivamente messo sul mercato dal gruppo Stellantis dopo la riorganizzazione dello scorso anno con il trasferimento della produzione alla fabbrica di Mirafiori. In totale, l'area dell'Avvocato Gianni Agnelli Plant occupa una superficie di 210 mila metri quadri – tra fabbricati, un parcheggio e un'area edificabile – e il prezzo è disponibile solo su richiesta", spiega il sito specializzato.

"Lo stabilimento – si legge nell'inserzione messa online dall'agenzia Ipi – si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, e attualmente ospita parte della linea di produzione della Carrozzeria Maserati, la cui dismissione verrà conclusa entro la fine del 2023. Il complesso si compone di più corpi di fabbrica comprendenti capannoni produttivi, logistici, un immobile a destinazione uffici, oltre a locali tecnici e manufatti accessori. Completano l'asset due lotti di terreno edificabili. Il primo è ubicato a ridosso dei piazzali a parcheggio lungo via Bertone; il secondo è posto di fronte allo stabilimento sul lato opposto di Corso Allamano ed è attualmente utilizzato in parte a parcheggio coperto da rete antigrandine ed in parte è occupato da un bosco".