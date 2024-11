Stellantis, verso lo stop totale a Mirafiori a dicembre. Tagli drastici in Francia e UK: crolla la produzione

Stellantis taglia la produzione in Francia e Regno Unito

Stellantis è di nuovo al centro dell'attenzione. L'ultima arriva da casa Mirafiori, dove viene prodotta la Fiat 500 elettrica, e dove è stato deciso che la produzione resterà ferma per tutto dicembre. La conferma ufficiale da parte dell’azienda è attesa tra oggi e domani, ma lo stop era già nell’aria: la società ha concentrato a novembre tutti gli ordini disponibili per il modello elettrico e ora la domanda non è sufficiente per sostenere l'attività il prossimo mese.

Durante il mese di novembre, come riportato da Milano Finanza, Mirafiori ha operato su un unico turno giornaliero, producendo circa 170 vetture al giorno, una capacità ridotta che riflette il calo di interesse per le auto elettriche. Questa situazione non migliorerà nemmeno con l’inizio del 2025: la produzione della 500 elettrica riprenderà probabilmente solo a partire dal 13 gennaio, con un’attività prevista per sole tre settimane consecutive.

Il rallentamento produttivo non riguarda solo l’Italia. In Francia, Stellantis ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2023, tagliando la produzione del 20%. Gli stabilimenti transalpini, che realizzano SUV, berline e veicoli commerciali, produrranno solo 605.000 veicoli rispetto ai 766.000 inizialmente previsti, un calo di 161.000 unità. Anche qui, la debolezza della domanda è il fattore principale.

Nel Regno Unito, Stellantis ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Luton, a nord di Londra, con l'obiettivo di concentrare la produzione di veicoli commerciali elettrici nel sito di Ellesmere Port. Il progetto, che prevede un investimento di 50 milioni di sterline, mira a creare un hub specializzato nella produzione di veicoli commerciali elettrici per il mercato britannico.