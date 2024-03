Stellantis spicca il volo e rafforza la partnership con Archer

Stellantis: rafforza partnership con Archer, compra altri 8,3 mln azioni

Stellantis spicca il volo. La casa automobilistica ha intensificato la sua partnership con Archer, una società specializzata nello sviluppo di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale da impiegare nelle reti di mobilità urbana, attraverso l'acquisto di 8,3 milioni di azioni di Archer sul mercato aperto. Come spiega Radiocor, questo investimento rafforza ulteriormente il coinvolgimento strategico di Stellantis con Archer.

Sebbene i dettagli finanziari precisi non siano stati resi pubblici, Stellantis ha già espresso il suo impegno nel sostenere Archer. Nel 2023, Stellantis aveva annunciato la sua intenzione di diventare un investitore di lungo termine per Archer, fornendo fino a 150 milioni di dollari di capitali tra il 2023 e il 2024. Inoltre, Stellantis aveva dichiarato la volontà di aumentare la propria partecipazione strategica attraverso acquisti di azioni di Archer nel tempo.

Quest'ultimo investimento è visto come una dimostrazione della fiducia di Stellantis nei piani di Archer per introdurre sul mercato il proprio velivolo elettrico a partire dal 2025. La visita del Ceo Carlos Tavares agli impianti di produzione di Archer in California ha probabilmente contribuito a rafforzare questo impegno. La costruzione di un nuovo impianto di produzione in Georgia consentirà ad Archer di accelerare il suo percorso verso la commercializzazione del velivolo, riducendo al contempo i costi associati all'ingresso sul mercato.

Carlos Tavares ha sottolineato l'importanza di questa operazione, evidenziando la fiducia di Stellantis nel team di Archer e i progressi osservati grazie alla collaborazione tra le due aziende. Questa partnership potrebbe giocare un ruolo significativo nella promozione della prossima rivoluzione dei trasporti, con Archer già consolidata come leader nel mercato dell'aviazione elettrificata.