Stm, Chery rivoluziona l'Executive Committee: Cassis a capo da gennaio 2022

ST cambia squadra e punta sulla sostenibilità e trasformazione digitale: da gennaio si rinnova il comitato esecutivo

STMicroelectronics rivede la squadra dell'executive committee con l'obiettivo di rafforzare il proprio orientamento verso la trasformazione digitale, la sostenibilità e la creazione di valore. L'organo a cui è affidata la gestione delle società presieduto dal Ceo Jean-Marc Chery - spiega una nota - vede la nomina di Marco Cassis a presidente del gruppo Analog, Mems and Sensors, mantenendo una serie di responsabilità a livello corporate per le attività di Strategy Development, System Research and Applications e l'Innovation Office. Proveniente da Intel, entra in Stm Remi El-Ouazzane che sarà nominato presidente del gruppo Microcontroller and Digital ICs prendendo il posto di Claude Dardanne che ha deciso di lasciare questa posizione a fine anno.

Lorenzo Grandi viene confermato chief financial officer e sarà nominato presidente di Finance, Purchasing, Erm and Resilience. Jerome Roux, attualmente executive vice president della regione Asia Pacifico, sarà nominato presidente Sales & Marketing con responsabilità estese anche alle regioni Emea, Americhe e Cina, oltre alle organizzazioni Global Key Account e Demand Planning.

Sono confermati nei loro attuali ruoli Orio Bellezza, (presidente Technology, Manufacturing, Quality and Supply Chain), Rajita D'Souza (chief Human Resources Officer, presidente Human Resources and Corporate Social Responsibility), Marco Monti (presidente Automotive and Discrete Group), e Steven Rose (presidente Legal Counsel). I cambiamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.