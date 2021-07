Super cashback, classifica vincitori a luglio. Ma i rimborsi... Tempi e regole

Super cashback, cresce l’attesa per la classifica vincitori. In palio un premio da 1500 euro per i primi 100mila partecipanti

Il super cashback con la sua classifica vincitori si avvicina: i primi centomila partecipanti, che avranno totalizzato il maggior numero di transazioni con pagamento elettrico, attraverso carte di credito, debito, prepagate o app di pagamento, potranno presto godere di un premio da ben 1500 euro. Dopo la sospensione del cashback di Stato, annunciata lo scorso 30 giugno dal governo Draghi, le conseguenti polemiche social e politiche, il super cashback può ancora rappresentare, per molti italiani, un sostegno economico rilevente.

Super cashback, in arrivo la classifica vincitori: ecco i tempi e le regole

Ma fino a quando bisognerà ancora aspettare per la classifica vincitori del super cashback? In realtà è questione di solo qualche giorno. Il 10 luglio 2021 infatti, secondo quanto si apprende dal sito governativo, tutti gli utenti che hanno aderito al programma di rimorsi del super cashback potranno accedere sull’app Io per consultare la tanto classifica. La notifica arriverà direttamente dal servizio PagoPa.

Super cashback, slittano i rimborsi: in autunno i premi della classifica vincitori

E se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulle regola della classifica vincitori del super cashback, si ricordi che: anche in caso di pareggio, avrà la precedente chi per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, ha totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria. Mentre sulla questione rimborsi super cashback le note si fanno un po' più dolenti: a differenza di quanto annunciato in precedenza, per i finanziamenti saranno necessari cinque mesi dalla fine del primo semestre. “I rimborsi speciali relativi al primo e all’ultimo periodo (quindi quello che va da gennaio 2021 a giugno 2021 e quello che va da gennaio 2022 a giugno 2022) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap”, si legge sul sito governativo.