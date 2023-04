Superbonus e cessione dei crediti, dalle banche a Poste: le condizioni

Superbonus e cessione dei crediti: alcuni istituti hanno già annunciato che riprenderanno ad acquistare crediti mentre altri sono più cauti

Con l'approvazione della cessione del credito per il Superbonus arrivano i primi segnali da parte delle banche per l'acquisto dei crediti incagliati. L'offerta vi ricordiamo è valida solo per le operazioni fatturate nel 2022 e possono accedervi solo professionisti e artigiani che hanno crediti derivanti da sconti in fattura.

UniCredit in particolare accetta le pratiche con un importo tra 10mila e 600mila euro a patto che chi cede sia in possesso dell'adeguata documentazione. Le condizioni di UniCredit sono paragonabili a quelle degli altri istituti che acquistavano crediti anche lo scorso autunno. Anche altre banche comunque hanno avviato l'acquisto dei crediti per il Superbonus (guarda il video per capire come funziona).

Intesa San Paolo