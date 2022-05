Superbonus, ennesimo giro di vite: via libera solo per le imprese certificate

Superbonus, il cambio entrerà in vigore a partire dal primo gennaio

Novità in arrivo per il Superbonus edilizio, la tanto discussa agevolazione che permette di scaricare le spese edilizie legate alle ristrutturazioni. Ora, “la qualifica Soa, Società organismi di attestazione, diventa vincolante per le imprese interessate a effettuare i lavori di riqualificazione su immobili e condomini, ma solo nel caso di importi superiori a 516 mila euro”. A rivelarlo è il Corriere della Sera che sottolinea come “l‘ulteriore giro di vite sul meccanismo che disciplina l’operatività dei bonus edilizi partirà dal primo gennaio 2023”.

La svolta è inserita all'interno del decreto Ucraina approvato nella notte di lunedì 9 maggio nelle commissioni Finanze e Industria al Senato. “La proposta di modifica votata a Palazzo Madama introduce dunque una novità che estende la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati”, spiega ancora il quotidiano di via Solferino. Il testo del decreto, atteso per il 10 maggio in aula a Palazzo Madama, passerà alla Camera, dove dovrà essere approvato entro il 20 maggio.

Superbonus e l'attestazione Soa

"L'unica differenza è la soglia di 516 mila euro, al di sotto della quale le ditte e le imprese sprovviste di qualificazione Soa potranno continuare a effettuare gli interventi che beneficiano dei crediti di imposta previsti dai bonus edilizi: l’obbligo scatta il primo gennaio del prossimo anno, ma per i primi sei mesi sarà sufficiente firmare un contratto con una Soa per dare il via al procedimento di attestazione", rimarca il Corsera.

L'ennesimo giro di vite arriva in un quadro corporativo già teso: da una parte l’Ance, associazione dei costruttori, che al suo interno ha già molti associati bollinati Soa, chiede da tempo l'introduzione della qualifica, mentre dall'altra Confartigianato e Cna lamentano la "nuova barriera". Il rischio è quello di "tagliare fuori le piccole e medie imprese dalla parte più consistente dal punto di vista economico dei lavori per i bonus edilizi".

