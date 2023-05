Supermercati Coop, voragine nel 2022: perdite da 132 mln di euro

Coop Alleanza 3.0, nuovo bilancio negativo dopo quelli degli anni precedenti. Leggi i numeri

“Il 2022” per il colosso Coop Alleanza 3.0 “si chiude con una perdita di 132 milioni di euro”. Lo spiega il report di Legacoop che rilancia il piano per il grande gruppo dei supermercati di famiglia. Per capire la portata del colosso basta leggere la descrizione che danno di sé stessi: “Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa del nostro Paese, fa parte del Sistema Coop, che riunisce 94 cooperative di consumatori, di cui 7 grandi. Con quasi 400 negozi e oltre 19.000 lavoratori, è presente da Nord a Sud in nove regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società controllate, anche in Lazio”.

Il rosso del 2022 è stato generato, a quanto sostiene l’azienda, dal sostegno al potere d’acquisto delle famiglie oltre che dagli investimenti e dai 40 milioni necessari per sostenere il contratto di espansione. Accade mentre la Gdo (Grande distribuzione organizzata) italiana vede una diffusa crescita dei ricavi, soprattutto nel periodo pandemia. Ma con quasi 2,3 milioni di soci Coop Alleanza 3.0 continua ad avere un dato negativo che è in linea con gli anni precedenti: 22 milioni di passivo nel 2021, 138 milioni di rosso nel 2020, 163 milioni nel 2019, 289 milioni nel 2018 e i 37 milioni di rosso del 2017.