Supermercati, furti e taccheggi da 5 mld in 2 anni. Costo per cittadino: 84 €

Supermercati, 5 mld in furti e taccheggi in 2 anni. Lo studio

Analizzando i dati sui furti e i taccheggi subiti dai supermercati negli ultimi due anni emerge una cifra record di perdite. Lo studio condotto da Crime&tech-Unicat ha svelato un buco nero sui conti delle catena della grande distribuzione. Sono stati analizzati - si legge sul Sole 24 Ore - ben 150mila eventi criminali avvenuti in 756 negozi nel periodo che va dal 2019 al primo semestre del 2021. Il conto è salato e lo pagano i consumatori, ogni cittadino a causa di queste perdite dei negozi paga 84 euro in più del dovuto.

"Il trend - spiegano al Sole gli autori dello studio - è stabile, considerando l'anno 2020 e le conseguenze della pandemia". Di fatto si registra un importo di 100 milioni in più rispetto al precedente rilevamento. Segno che le differenze inventariali restano un problema serio per il retail. "Il progetto di ricerca - proseguono gli autori della ricerca - potrà diventare utile ai retailer per definire in futuro standard e strategie per difendere la propria merce".

