Tasse, basta raccolta di scontrini e ricevute. Tutto già nel 730 precompilato

Tasse, tutto già nel 730 precompilato. Basta raccolta scontrini

Arriva una novità importante per il futuro pagamento delle tasse. La dichiarazione dei redditi diventerà ancora più facilitata, via anche la raccolta di scontrini e ricevute. Sarà tutto già registrato all'interno del modulo precompilato. La semplificazione - si legge sul Messaggero - è contenuta in un emendamento presentato da Leu al decreto su fisco e lavoro, sul quale ieri il Senato è stato chiamato a votare la fiducia (ottenuta a tarda sera con 175 voti favorevoli, 13 contrari e nessun astenuto). Ormai da alcuni anni strutture sanitarie, università, banche e altri soggetti inviano già all'Agenzia delle Entrate la documentazione elettronica relativa alle varie spese.

Con le regole attuali, - prosegue il Messaggero - chi poi lo invia così com'è, accettandolo quindi senza modifiche, si mette al riparo da successivi controlli formali dell'amministrazione fiscale. Se invece il contribuente interviene per modificare anche un solo dato, ad esempio per aggiungere una spesa relativa alle attività sportive dei figli (che non sono trasmesse telematicamente) allora torna la possibilità di verificare i documenti.

