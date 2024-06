Tassi Bce, Ciocca (Lega): "Taglio ridicolo, cittadini presi in giro"

Ciocca (Lega): "Taglio dei tassi d'interesse ridicolo, cittadini presi in giro a un giorno dal voto"

“Dopo aver aumentato i tassi di interesse per ben 11 volte consecutive, causando il raddoppio delle rate dei mutui per milioni di famiglie italiane, la BCE ora si presenta a un giorno dal voto con una ridicola riduzione di soli 18 euro per rata. È un insulto ai cittadini e agli elettori, un tentativo di prendere in giro l'opinione pubblica con un aiuto che non è tale". Ad affermarlo è l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca a margine della riunione odierna del board della BCE sul primo taglio dei tassi di interesse dopo mesi di continui rialzi.

Ciocca, noto per le sue battaglie contro Lagarde, che gli sono costate una multa ed una sospensione per aver mostrato, in una delle ultime plenarie, un cappio alla Presidente della BCE per aver soffocato con le sue politiche cittadini ed imprese, non si ferma nella sua lotta.

"La BCE ha strangolato i cittadini con 11 aumenti dei tassi che hanno raddoppiato le rate dei mutui," continua Ciocca. "Ora, a un giorno dal voto, ci offre un ridicolo sconto di 18 euro, quasi a prenderci in giro. È un insulto alla nostra intelligenza e alla nostra dignità di elettori. L’8 ed il 9 giugno Rivoluzioniamo questa Europa!".